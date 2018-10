Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato Abdelhafid Sraidi nato in Italia, classe “96, per il reato di rapina impropria. L’uomo stava cenando all’interno di un ristorante e, dopo aver finito di cenare, si è impossessato di un computer portatile di proprietà dei gestori del locale, per poi darsi alla fuga. I proprietari del ristorante, accortisi di quanto accaduto, hanno prontamente inseguito il ragazzo fuori dal locale e, una volta raggiunto, hanno ingaggiato una colluttazione col giovane malvivente. I poliziotti sono giunti sul posto, inviati dalla Sala operativa della Questura, dopo qualche minuto e hanno subito immobilizzavano e arrestato il malvivente. Su disposizione del P.M. di turno l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.