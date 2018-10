Colpi di spranga a posteggiatore abusivo per prenderne il posto

Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato Borgo-Ognina ha indagato in stato di libertà tre persone T.C., T.D., fratelli tra loro, e B.D., parcheggiatori abusivi, due dei quali pluripregiudicati, per il reato di estorsione in concorso nei confronti di altri due parcheggiatori tra cui un uomo di 80 anni.

I fatti, dimostrati da un’accurata attività investigativa avvalsasi di dichiarazioni testimoniali e di denunce, si sono verificati in zona Piazza Europa, dove le due vittime sono solite svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi e per la quale in passato sono state anche sanzionate dalla Polizia di Stato.

Circa 7 mesi fa, i due fratelli si sono recati in piazza Europa, dove hanno iniziato l’attività di parcheggiatori abusivi, assieme a quelli già presenti. Notando i proficui ricavi, che ammontano a circa 120 euro al giorno, i due hanno ripetutamente minacciato e aggredito gli altro posteggiatori, allo scopo da farli allontanare da quel luogo dove si sarebbero installati stabilmente loro stessi.

Paradossalmente, l’aggressore che aveva imposto alla sua vittima di allontanarsi, aveva a proprio carico un “divieto di avvicinamento piazza Europa”.

Vista la gravità dell’aggressione, la vittima è stata costretta a riparare al Pronto Soccorso, aiutato da alcune persone che lavorano in attività commerciali ubicate nelle vicinanze.

A seguito di attività investigative, oltre ai gravi fatti sin qui descritti e alla circostanza che uno dei fratelli era già colpito dall’ordine di allontanamento da Piazza Europa ai sensi dell’art. 9 del DL 14/2017, è emerso anche che i tre sono soliti tenere comportamenti arroganti, pretendendo somme di denaro dagli utenti che parcheggiano in detta zona.

A dimostrare l’atteggiamento aggressivo e illegale degli indagati, è anche la circostanza che, nonostante i numerosi controlli di polizia e le violazioni contestategli nel tempo, essi hanno continuato a permanere in detti luoghi svolgendo la citata attività.

Uno di loro, nei giorni scorsi, è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e inottemperanza all’ordine di avvicinamento in Piazza Europa.

i fratelli si fecero dare manforte da una terza persona.