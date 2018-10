Si tratta dello stralcio del procedimento scaturito dall'inchiesta che lo scorso febbraio ha portato all'arresto ed alle successive dimissioni del sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. A parlare in aula, su sollecitazione del pubblico ministero Anna Maria Arena, il tenente Laura Boerner, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Acireale, che ha condotto le indagini. I tre imputati, assistiti rispettivamente dagli avvocati Mario Brancato e Rosaria Borzì, Enrico Trantino e Michele Pansera, e Cinzia Panebianco, sono accusati di turbativa d'asta e concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità. Nella prossima udienza, fissata per il 13 marzo 2019, saranno sentiti i testimoni della difesa.I lavori di riqualificazione del campo di calcio di Malvagna sono al centro del secondo troncone dell'inchiesta Sibilla. Secondo l'accusa, Anna Maria Sapienza, Ferdinando Maria Garilli e Giuseppe Angelo Puglisi avrebbero turbato la gara per l'individuazione del progettista e dell'assistente al rup dell'appalto pubblico. Nello specifico si sarebbero accordati sul contenuto e sui destinatari delle richieste di offerta, “affinché risultasse economicamente più vantaggiosa l'offerta, rispettivamente, dei medesimi Sapienza e Garilli, divenuti destinatari dell'incarico conferito”. Per la procura il deus ex machina dell'operazione sarebbe Anna Maria Sapienza che, nella veste di consulente regionale Coni, avrebbe abusato dei poteri connessi con la possibilità di esprimere pareri tecnici vincolanti e dei propri rapporti diretti con il rappresentante legale del Credito Sportivo Siciliano, per indurre il funzionario comunale ad affidare a sé ed al proprio collaboratore Garilli i due incarichi professionali, per un valore complessivo di 18mila euro.