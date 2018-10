CATANIA - “Siamo costernati di fronte a ciò che è accaduto, probabilmente alle prime luci dell’alba di oggi, nella sede distaccata degli uffici della motorizzazione civile di Catania nella zona industriale, ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai colleghi che lavorano all’interno del sito e che subito si sono dati da fare, sfidando il pericolo, per evitare maggiori danni all’intera struttura. Si tratta di un episodio molto grave, con tanto di furto di attrezzature, che non solo pregiudicherà da qui a breve la funzionalità del centro, ma soprattutto pone in evidenza il fatto che ad essere violato è un presidio di legalità e rispetto della legge. In questi uffici, infatti, si svolgono le revisioni ed i collaudi dei mezzi pesanti e dei bus, oltre alla predisposizione delle attività pratiche inerenti il rilascio delle patenti per motocicli e ciclomotori. E’, pertanto, una sede già fortemente provata dalla cronica carenza di personale, che più volte come sindacato abbiamo denunciato, dove da diversi mesi oltretutto manca la vigilanza essendo scaduto il contratto d’appalto con un istituto privato. Condanniamo il vile gesto e ci auguriamo che le forze dell’ordine possano risalire agli autori. Come Ugl chiediamo, infine, all’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità Marco Falcone una risposta forte e decisa, che possa consentire alla Motorizzazione catanese ed alle altre Motorizzazioni siciliane il potenziamento che invocano da anni, per diventare sempre più servizio efficace ed efficiente e non bersaglio di vorrebbe invece cercare di imporre con la forza la sua linea.” Lo affermano il segretario generale territoriale della Ugl catanese Giovanni Musumeci, ed il coordinatore del settore dipendenti regionali della federazione provinciale Ugl autonomie Giuseppe Zappalà con il rappresentante sindacale aziendale della Motorizzazione di Catania Alessandro Catalano.