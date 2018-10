Il giovane, introdottosi nel fondo agricolo del pensionato nell'aprile del 2016, venne raggiunto da 4 colpi di pistola calibro 7,65. Stamani nel corso dell'udienza, il legale Giuseppe Lipera ha chiesto per il proprio assistito la misura alternativa, ribadendo ancora una volta in aula che Caruso avrebbe sparato all'interno del proprio appezzamento di terreno, al cui interno si era introdotta la vittima per rubare. Ha poi evidenziato che Caruso, oltre ad avere un certificato penale lindo ed una sofferenza cardiaca, ha superato i 70 anni di età, circostanza che gli consentirebbe di scontare la pena ai domiciliari. Il sostituto procuratore generale Francesco Chillemi ha espresso però parere contrario.E' la notte tra il 25 ed il 26 aprile di 5 anni fa quando in un terreno di Puntalazzo, piccola frazione collinare del comune di Mascali, il 26enne Roberto Grasso viene ferito gravemente dal 69enne Giuseppe Caruso, proprietario del fondo. Morirà poco dopo all'ospedale Cannizzaro di Catania per uno shock emorragico. Per l'accusa il pensionato, stanco di subire continui furti, si sarebbe appostato con una pistola per sorprendere e colpire il ladro. Ma la difesa sostiene essersi trattato di legittima difesa. Caruso sarebbe stato aggredito nella propria campagna dal giovane, introdottosi per rubare. Lo scorso 14 giugno i giudici della Suprema Corte hanno confermato la sentenza di condanna per omicidio volontario, pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello di Catania.