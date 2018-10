, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati in Nigeria e in Libia, dei delitti di tratta di persone - con le aggravanti della transnazionalità del reato, di avere agito mediante minaccia attuata attraverso la realizzazione del rito religioso-esoterico del voodoo, in danno di minore degli anni diciotto, al fine di sfruttare la prostituzione ed esponendo la persona offesa ad un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica (facendole attraversare il continente di origine sotto il controllo di criminali, che la sottoponevano a privazioni di ogni genere e a diverse forme di violenza, facendola giungere in Italia via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti, esponendola ad un altissimo rischio di naufragio) - nonché di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.avviata dalla Squadra Mobile con il coordinamento della D.D.A. di Catania, a seguito delle dichiarazioni rese dalla minore chiamata “Babel” – nome di fantasia -, giunta il 18 gennaio 2018 presso il porto di Catania a bordo della nave “Aquarius” della O.N.G. “SOS Mediterranee”, unitamente ad altri 512 migranti.di difficoltà economiche e che un connazionale le aveva proposto di raggiungere l’Italia con l’accordo che una donna, tale “Mama”, di nazionalità nigeriana, già dimorante in Italia, si sarebbe fatta carico delle spese di viaggio, corrispondenti a 25.000,00 euro, somma che la giovane avrebbe dovuto restituirle lavorando. La ragazza era stata sottoposta al rito ju ju prima di iniziare il viaggio verso la Libia e, giunta a Tripoli, il boga - responsabile del trasferimento – le aveva fornito l’utenza della madame che la attendeva in Italia.tentato di convincerla di interromperla in territorio libico e le aveva dato indicazioni perentorie circa il comportamento da tenere all’arrivo in Italia: la minore avrebbe dovuto dichiararsi maggiorenne, avrebbe dovuto contattarla immediatamente in modo da potere essere prelevata al più presto dalla comunità, non avrebbe dovuto riferire a nessuno che una donna la attendeva in Italia.compreso di essere destinata alla prostituzione ed aveva raccontato la propria storia. Le indagini tecniche così avviate hanno permesso di giungere all’identificazione della madame di Babel nell’indagata joy Idahollsa (cui la vittima si rivolgeva con l’appellativo di “MAMA”) e consentivano di apprezzare le modalità rassicuranti con le quali la donna si rivolgeva alla vittima, mostrando con quest’ultima una apparente gentilezza e mitezza onde persuadere la minore della bontà delle proprie intenzioni (allo scopo di convincerla ad abbandonare la struttura protetta per minori e a raggiungerla, sì da esser subito immessa nel mercato della prostituzione): la falsità di tale atteggiamento era resa evidente dalle conversazioni frattanto intrattenute dalla Idahollsa con i propri correi in Nigeria ai quali esternava il proprio progetto reale, ovvero quello di farsi raggiungere al più presto dalla giovane ed arricchirsi dei proventi della prostituzione della stessa, anche al fine di inviare denaro in Nigeria necessario per la costruzione di un immobile.arrivare in Italia, contestandole la sua mancata riconoscenza ed il mancato rispetto dell’impegno assunto, evidentemente spazientita per il comportamento della minore. Alle prime luci dell’alba del 10 ottobre, gli investigatori della Mobile di Catania, collaborati da personale della Squadra Mobile di Bergamo, hanno rintracciato Idahollsa Joy presso la sua abitazione. Espletate le formalità di rito, la donna è stata associata presso la casa circondariale di Bergamo: in data 12 ottobre il Gip di Bergamo ha convalidato il fermo ed ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.