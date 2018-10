ai fini dello spaccio di oltre 20 grammi di cocaina e del relativo materiale per il confezionamento. Grazie alle investigazioni condotte dai poliziotti sull’attività di spaccio di droga in Acireale, infatti, Grasso era già stato individuato come uno dei terminali dello spaccio di cocaina.: in mano aveva ancora una busta con all’interno 14 confezioni di cocaina e una cospicua somma di denaro contante, pari ad oltre 800,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La conseguente perquisizione dell’abitazione dello spacciatore, a pochi metri dal luogo del controllo, ha consentito di rinvenire altri 17 grammi di cocaina e oltre 1.400 euro in contanti, frutto della medesima attività illecita, un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della droga.Dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, il Grasso è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di giudizio per direttissima.