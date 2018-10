, nel corso dell’attività di prevenzione correlato al controllo del territorio, notava in quella piazza Armando Diaz il predetto BUA nell’atto di cedere un involucro in carta stagnola ad un secondo soggetto, datosi alla fuga e rimasto ignoto.stagnola che teneva in mano e occultava sotto dei rami una busta con altri 8 involucri. Il tutto recuperato dagli agenti, risultava essere marijuana per un totale lordo di gr. 17 circa. L’arrestato, dopo essersi disfatto della sostanza, si dava a precipitosa fuga, ma veniva inseguito e bloccato in quella via Dello Spasimo, nei pressi del suo domicilio. Quindi, si procedeva a perquisizione personale, rinvenendo all’interno del borsello in uso al giovane la somma di euro 10 circa in monete ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.di turno veniva posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.