poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, in compagnia di una donna, l’altra sera è giunto da Pedara nel capoluogo Etneo verosimilmente per rifornirsi di cocaina da piazzare successivamente in paese. Ad incrociarlo in via Villa Glori sulla propria Ford Fiesta gli uomini della Squadra Lupi che, insospettiti, hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo.hanno approfondito le perquisizioni personale e veicolare, al termine delle quali sono state rinvenuti e sequestrati: due contenitori cilindrici, in origine utilizzati per la conservazione di farmaci, di cui uno scovato negli slip del pusher, mentre l’altro era nascosto all’interno della fodera del sedile lato passeggero, contenenti complessivamente 31 dosi di cocaina, nonché la somma in contanti pari a 240 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.