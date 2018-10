del pronto soccorso pediatrico, medici, infermieri e personale sanitario stamani hanno organizzato una simulazione per verificare che tutto sia pronto per la data di apertura. Triage, assegnazione codici, interventi in barella, utilizzo delle nuove apparecchiature: una vera e propria riproduzione fedele di una giornata al Pronto soccorso. Si procede dunque, nel nosocomio di via santa Sofia, alle prove, dopo quelle che per ben due volte hanno testato l'elipista. Il 18 novembre, d'altronde, è dietro l'angolo.