, nel cuore del centro storico di Catania. "L'abbattimento di Palestra Lupo non è nel piano parcheggi disposto dagli uffici tecnici del Comune - scrive Matteo Iannitti su Facebook dove pubblica anche i documenti redatti. Non esiste un progetto per la realizzazione di un parcheggio in Piazza Pietro Lupo - prosegue: nella relazione sui parcheggi scambiatori predisposta dagli ingegneri del Comune su cui si basa la Delibera 133 della Giunta Pogliese, piazza Lupo non è nemmeno menzionata" - insiste il rappresentante del movimento politico che sin da subito si è scagliato contro la proposta dell'amministrazione, che poi non fa altro che recuperare quanto immaginato dalla Giunta Scapagnini nel suo Piano Parcheggi che però era interrato.con un cavillo nella Delibera - sostiene il movimento politico che parla di scelta "inaccettabile" e chiede all'amministrazione un dietro front. "Ci sono ancora alcune settimane per inviare alla Regione i progetti da far finanziare per i parcheggi scambiatori in corrispondenza delle fermate Metro e dei capolinea dell'Amt - conclude Iannitti. L'amministrazione Pogliese modifichi immediatamente il progetto. Non vogliamo altri parcheggi nel centro storico, quelli esistenti sono sotto utilizzati! Si proceda all'immediata assegnazione alle associazioni di Palestra Lupo e alla sua ristrutturazione con fondi regionali ed europei".