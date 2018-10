Erano circa le 21.00, quando agenti delle Volanti, su segnalazione della Sala Operativa, hanno intercettato in via del Rotolo una motocicletta BETA 125, moto che poco prima era stata asportata in via Sassari.il tragitto percorso, ne aveva segnalato il furto; quindi la posizione del mezzo rubato era segnalata continuamente alla Sala operativa che aggiornava in tempo reale le pattuglie disposte sul territorio. Nonostante i poliziotti gli avessero intimato di fermarsi, il conducente della moto ha accelerato per far perdere le proprie tracce, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato, non prima – però – che il malvivente abbandonasse il veicolo e tentasse una fuga a piedi. Dopo le incombenze di rito, per disposizioni del PM di turno, il giovane è stato rinchiuso nel Centro di Prima Accoglienza di Via Franchetti.