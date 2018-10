I due, entrambi di 33 anni, avrebbero trasportato sul litorale ionico, a bordo di un motoveliero KOA, immatricolato presso il compartimento di Delaware (U.S.A), dieci cittadini extracomunitari di nazionalità irachena e curda. Un'operazione suddivisa in due fasi, che ha preso il via domenica notte dopo l'avvistamento da parte dei carabinieri dellaCompagnia di Taormina di un piccolo gommone sulla spiaggia di “Cantone del Faro”,località della perla ionica. I militari dell'Arma, guidati dal capitano Arcangelo Maiello,hanno ispezionato tempestivamente il natante, a bordo del quale, nascosto sotto unacoperta, si trovava un cittadino russo, M. K., che poco prima avrebbe trasbordato da unmotoveliero ancorato al largo quattro migranti. Questi ultimi, giunti sulla terraferma, sisono dati subito alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Le indagini sono incorso per tentare di individuarli. I carabinieri di Taormina hanno cercato, con l'aiuto dellaGuardia Costiera, di raggiungere il motoveliero per prestare soccorso agli altri migranti,ma le cattive condizioni meteorologiche non lo hanno consentito.nascosti sottocoperta nel degrado più assoluto. I finanzieri hanno quindi scortato il natante fino al porto di Riposto. Qui ad attenderli c'erano i militari del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) di Roma e della Compagnia di Riposto. Il russo, trovato con contante di diverse valute (dollari USA, rubli, euro, lire turche e kune croate), per un valore complessivo di 5800 euro, è stato riconosciuto dai migranti come uno dei due scafisti che hanno condotto il motoveliero dalle coste asiatiche alle acque territoriali italiane. Anche il secondo scafista è stato così sottoposto a fermo di indiziato di delitto, da parte del personale della Guardia di Finanza di Catania, per lo stesso reato. Entrambe le imbarcazioni sono state sottoposte a sequestro. I clandestini, denunciati a piede libero per il reato di immigrazione clandestina, sono stati accompagnati al CARA di Mineo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due russi si trovano, invece, detenuti in carcere, il primo a Messina Gazzi ed il secondo a Piazza Lanza a Catania.