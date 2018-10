Mercurio, che al momento si trova in Germania per motivi di lavoro, spiega la propria versione dei fatti. “Innanzitutto voglio precisare che non sono mai stato sentito da nessun magistrato in merito a questa vicenda, ma sono stato interrogato dai carabinieri del Comando provinciale di Catania – dichiara a LiveSiciliaCatania l'ex consigliere – Sono poi stato interrogato anche dai carabinieri di Mascali dopo l'incendio dell'abitazione di Fondachello di proprietà di Susinni. Fu proprio quest'ultimo ad indicarmi come possibile autore. I carabinieri mi chiesero se l'onorevole Nicotra o l'onorevole Susinni mi avessero dato soldi e se avessi mai assistito o partecipato a trattative con gente mafiosa. Ho detto che non avevo mai assistito né partecipato a trattative simili. Dei soldi sono girati – spiega Mercurio - ed io questo l'ho dichiarato. Ho ricevuto soldi dall'onorevole Nicotra ma per le normali spese di una campagna elettorale. Non ho mai acquistato voti per chicchessia. E' un aspetto che ho chiarito più volte ai carabinieri”.“Voglio precisare che la notizia riguardante i 2000 euro che io avrei ricevuto da parte dell'onorevole Susinni è assolutamente falsa perché io non ho mai ricevuto soldi da lui. In merito alle buste della spesa, di cui ho usufruito anche io per esigenze personali, posso solo dire che era un momento in cui c'era tanta gente, a Mascali e nel comprensorio, che si rivolgeva all'onorevole Susinni perché non riusciva a mangiare. Susinni, e non so se abbia contribuito anche Nicotra, non lo posso assicurare ma credo di sì, ha preparato dei pacchi nel periodo natalizio per la gente bisognosa. E' vero che sono stati distribuiti generi alimentari ma non per ottenere voti”.“Non lo faccio per difendere gli onorevoli Susinni e Nicotra, da cui ho subito danni incalcolabili, soprattutto di natura economica, ma per ristabilire la verità – prosegue Mercurio – Entrambi si erano interessati per il mio trasferimento lavorativo presso un Ipab di Messina. Il mio intento era avvicinarmi quanto più possibile a casa. Io ho avuto un incontro, che ho dichiarato ai carabinieri, con l'onorevole Nicotra e l'onorevole Susinni per verificare la fattibilità di questo trasferimento. Purtroppo poi abbiamo verificato che l'ente presso cui lavoravo, che era l'Oda, Opera diocesana di assistenza di Catania, era in realtà privato, non era un Ipab. Il trasferimento era dunque impossibile. L'onorevole Nicotra e l'onorevole Susinni, con ignoranza, mi hanno suggerito di dimettermi per poi essere assunto presso un Ipab. Ciò che gli inquirenti hanno riscontrato con le intercettazioni e altro, di cui hanno prove che dimostreranno nelle sedi opportune, non mi riguarda – conclude l'ex consigliere - Ma con queste notizie, che sono state strumentalizzate, non si sta facendo altro che mettere a repentaglio la mia vita e soprattutto quella dei miei figli che vivono a Giarre”.