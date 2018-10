ed erogatore di servizi essenziali, ben sapendo che nessuna pressione o forzatura di alcun genere potrà impedirci di tenere sempre alto il principio di legalità». Interviene così l'assessore regionale dell'Infrastrutture Marco Falcone dopo quello che pare a tutti gli effetti un atto intimidatorio registrato stamane alla Sede operativa di Pantano d'Arci della Motorizzazione civile etnea, alla Zona industriale.compiuto una violenta intrusione negli uffici, sfondando le porte con delle mazze e portando via da un deposito alcune apparecchiature utilizzate per le revisioni dei veicoli. Rinvenuta anche una miccia (foto in allegato) lunga almeno una ventina di metri (una corda imbevuta di materiale infiammabile) bruciata quasi del tutto e collegata al monitor di un pc. Sul posto è giunta tempestivamente la polizia, allertata dai dipendenti, che ha avviato i rilievi del caso con gli agenti di Squadra mobile, artificieri e polizia scientifica.la vicinanza del governo regionale ai dipendenti. «I contorni di quanto accaduto, se confermati come pare probabile, sono preoccupanti - ha concluso Falcone - e confidiamo nell'egregio lavoro delle forze dell'ordine per fare piena luca sui fatti. La strada maestra, per la Motorizzazione catanese e tutta l'amministrazione regionale, resta sempre il rigore e l'efficienza nel lavoro di ogni giorno».