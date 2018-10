, ha tratto in salvo e fornito la prima assistenza ad un bambino di due anni coinvolto in un incidente automobilistico. I militari, in forza al 62° reggimento fanteria "Sicilia", durante la normale attività di pattugliamento, notavano un'autovettura che, senza conducente a bordo, andava a impattare con la recinzione di un grosso silos contenente azoto liquido.. A bordo dell'auto ci stava soltanto il bambino, regolarmente vincolato al seggiolino posizionato sul sedile posteriore, ma visibilmente turbato. Dopo aver chiesto via radio l'intervento di un'ambulanza e delle pattuglie della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto, i militari hanno prestato i primi soccorsi al bambino che, fortunatamente, non ha riportato ferite a seguito del tamponamento. Per il piccolo solo un grosso spavento.