Per il sacerdote dietro al suo calvario giudiziario ci sarebbe un parrocchiano della Chiesa del Villaggio Sant'Agata che sarebbe riuscito a condizionare un gruppo di ragazzini contro di lui. Tutte falsità. Inoltre Guidolin ha evidenziato il forte consenso che era riuscito a costruire attorno a lui attraverso il suo lavoro nella parrocchia. La stessa parrocchia - che secondo le accuse - sarebbe stata invece il teatro delle violenze subite da diversi ragazzini. Abusi che si sarebbero consumati a partire dal 2014.Nella sua requisitoria la pm ha messo insieme i tasselli della delicata inchiesta condotta dai carabinieri e coordinata dal procuratore aggiunto Marisa Scavo. L'imputato sarebbe riuscito, sfruttando il suo ruolo carismatico e la sua funzione religiosa, a convincere alcuni giovanissimi fedeli parrocchiani a subire abusi sessuali spacciati per atti spirituali. I racconti delle parti offese, che si sono costituite parte civile nel procedimento, sono stati cristallizzati nel corso dell'incidente probatorio svolto alla presenza di tutte le parti del processo prima della chiusura delle indagini preliminari. Nell'udienza di ieri si sono svolte anche le discussioni dei legali delle parti civili costituite, tra di loro anche un genitore che è stato rinviato a giudizio per favoreggiamento. L'udienza preliminare proseguirà a novembre con le arringhe dei due difensori, gli avvocati Alessandro Crisafulli e Simone Luciano Iofrida.Incredulità, amarezza ma anche completa sicurezza nella sua innocenza. Fedeli divisi in attesa del verdetto del processo penale.