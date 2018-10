comunale di Forza Italia, Giovanni Petralia che segnala il grave disagi patito dai residenti di un condominio in via Fossa Creta, alle spalle dell'asse attrezzato dal quale "scende giù l'inferno ogni volta che piove", segnala il consigliere.piovana evitando che cada copiosamente sulla strada che, tra l'altro, presenta conche e avvallamenti che renderebbero tutto più pericoloso. "Nel condominio ci sono 106 appartamenti - spiega Petralia - e, quando si verificano temporali, si allagano i garage e le case nei piani bassi. Le continue infiltrazioni e l'acqua stagnante - aggiunge - potrebbero creare ulteriori rischi per la gente che abita qui. Per questo - conclude - oltre a chiedere che vengano effettuati dei controlli, chiedo all'amministrazione di intervenire, magari realizzando una condotta lungo l'asse attrezzato che eviti che l'acqua scenda copiosamente".alla Protezione civile, Alessandro Porto, quello all'ambiente, Fabio Cantarella e di alcuni dirigenti di Manutenzioni e Verdi, nel quale si è discusso oltre che del torrente Forcile, anche della zona di Fossa Creta, attraversata dal torrente Acquasanta e piena di problematiche relative alla tenuta idrogeologica. "Faremo presto un sopralluogo - afferma l'assessore Porto - per verificare quali eventuali interventi porre in essere".