continuata ed aggravata commessi in danno della moglie, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare della custodia degli arresti domiciliari eseguita dai Carabinieri della Stazione di Scordia (CT). Le indagini hanno evidenziato una serie di eventi che hanno costretto la donna a patire dall’ottobre 2017 ad oggi una vera e propria via crucis.di condotte violente e vessatorie in danno della compagna ingiuriandola con epiteti irripetibili (ledenti la dignità di donna) e aggredendola, in più occasioni, con schiaffi e spintoni, fino ad afferrarle il collo, metterle le dita in gola tanto da provocarle del rigetto con fuoriuscita di sostanza ematica, nonché costringerla a subire rapporti sessuali contro la propria volontà.nell’aprile scorso, attraverso i quali l’indagato, vestendo i panni del persecutore, ha iniziato ad appostarsi sotto casa della vittima, avvicinandola ed ingiuriandola mentre era in compagnia di terze persone, nonché tempestandola di telefonate e messaggi minacciosi.l’ex compagno ai Carabinieri, fornendo così agli inquirenti la possibilità di configurare un quadro probatorio a carico del reo che non ha lasciato alcun dubbio al Giudice per le Indagini Preliminari il quale, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso la misura restrittiva.