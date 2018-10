ell’ultima udienza, che si è celebrata davanti alla prima sezione penale, ha discusso uno dei difensori di William Cerbo che dopo un periodo in carcere ora si trova agli arresti domiciliari. L’avvocato Alessandro Coco ha escluso l’appartenenza del suo assistito all’associazione mafiosa Mazzei. “Accusa che cade - ha evidenziato il penalista nella sua arringa - anche in virtù dell’esclusione da parte del pm dell’aggravante mafiosa dal reato di intestazione fittizia. Cerbo ha sempre ammesso il rapporto amicale con Sebastiano Mazzei, ma non può certo essere sufficiente una conoscenza - ha sottolineato ancora l’avvocato Coco - come fondamento di un’appartenenza mafiosa”. Il penalista ha inoltre ricordato come anche lo stesso tribunale Misure di Prevenzione aveva escluso che le discoteche, il particolare il 69 lune e il Bo (ex Moon), fossero locali utili al riciclaggio dei capitali illeciti del clan Mazzei. Il sistema orchestrato da Cerbo sarebbe stato quello di fare cassa creando scatole vuote e società sull’orlo del fallimento. Un sistema truffaldino, e forse anche illecito, ma sicuramente - secondo la ricostruzione del difensore - completamente scollegato alla criminalità organizzata. E c’è da aggiungere che proprio sulla discoteca 69 Lune, il pm ha chiesto l’archivizione per Cerbo e Mazzei nello stralcio scaturito dall’inchiesta Nuova Famiglia.

Elemento citato anche dell’avvocato Francesco Antille, difensore del capomafia Nuccio Mazzei, nella sua arringa chiedendo per il suo assistito l’assoluzione per l’accusa di intestazione fittizia. Il penalista, invece, ha chiesto per il boss una sentenza di non luogo a procedere per il reato di associazione mafiosa, in quanto la legge stabilisce che non si può essere condannati due volte per la stessa contestazione (in gergo il principio del “Ne bis in idem”, ndr). Mazzei, infatti, è stato già condannato per mafia nella sentenza Target. Nella prossima udienza sarà il turno dell’altro difensore di William Cerbo, l’avvocato Giuseppe Passarello.

Un’indagine che prese il nome dall’ossessione di Cerbo per il personaggio di Tony Montana, interpretato dall’attore Al Pacino. Tra i beni sequestrati una proprietà che doveva diventare una villa in stile Scarface e una poltrona simile a quella del trono in cui sedeva Montana in alcune scene della pellicola cult.