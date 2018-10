Questa la dura presa di posizione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi, vicepresidente della commissione consiliare permanente all'Urbanistica, che commenta sulla propria pagina Facebook.relativa ai quattro progetti per il porto turistico arrivati sul tavolo dell'Urbanistica del Comune. "Come sempre - continua l'esponente del Consiglio - l'autorità portuale anticipa i tempi, senza considerare che eventuale realizzazione di tali progetti è assoggettata al parere vincolante del consiglio comunale. I tempi sono cambiati - prosegue - e certi giochetti non servono a nulla". comunale , che prevede la realizzazione di alcune infrastruttura, compresa una nel cuore del centro storico cittadino, precisamente in piazza Lupo, che ha scatenato le proteste di Catania bene Comune.. "Tralasciando le mie perplessità sul progetto - scrive - ho analizzato i luoghi destinati alla realizzazione dei 5 parcheggi scambiatori e la prima anomalia che ho riscontrato è quella di Piazza Lupo. Mi domando: che senso ha parcheggiare con la macchina fino al centro di Catania, quando in realtà lo scopo sarebbe quello di ridurre o eliminare la presenza di mezzi privati nel cuore de la città? Perché non possiamo usare il parcheggio del Pino che si trova a 300 metri da P.zza lupo? Perché non si tiene in considerazione il grande parcheggio che sarà realizzato in corso Martiri della Libertà? Perché non viene presa in considerazione la possibilità di spostare il capolinea A.M.T nell'area di sosta di fronte al faro, cosi da creare un parcheggio scambiatore in P.zza Alcala'? Insomma - conclude Bonaccorsi: che senso ha spendere 2 milioni di euro per demolire un immobile (agibile) del comune, soltanto per recuperare 50 posti auto in più rispetto agli attuali 130? Direi che alternative ne abbiamo tante e sarebbe opportuno approfondire per bene la questione".