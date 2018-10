per chiedere al consorzio SenEco, che gestiva l'appalto prima della Dusty, che lo svolge attualmente, il pagamento dei 17 giorni lavorati a settembre, della malattia e del trattamento di fine rapporto che non hanno ancora ricevuto."Ci preoccupa il fatto che l'amministrazione comunale non indichi la data in cui verrà effettuato il pagamento alla SenEco - spiega il sindacalista Giovanni De Caudo - e dunque a noi. La Dusty ci ha pagato ma noi temiamo - continua - che i lavoratori nn vedranno mai i soldi che spettano loro".dovrebbero incontrarsi per stabilire il da farsi, ma l'aria resta infuocata e i lavoratori restano sul piede di guerra.