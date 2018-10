e che tante polemiche ha suscitato. “Una violenza insopportabile, non si è tenuto conto di nulla – continua l’architetto Celeschi – hanno violato tutto. L’arco d’ingresso i materiali, tutto è totalmente fuori fase. Una struttura come questa si deve capire, percepire, che è qualcosa di aggiornato, di moderno. Ma ciò non vuol dire che dev’essere stravolgente, assolutamente”.che però non si sofferma sull'aspetto estetico, quanto su quello funzionale. “La realizzazione della scala antincendio è stato un intervento indispensabile per il teatro Bellini e per la città di Catania - afferma Dopo oltre trent’anni abbiamo sostituito una scala, la precedente, costituita da tubi innocenti e gradini di legno non più in grado di garantire la sicurezza e nel quadro di interventi di manutenzione pluriennali, insieme al Comune, si è intervenuti sulla scala, sul gruppo elettrogeno e altri interventi che non si effettuavano dal dopoguerra. Quindi - prosegue - va salutato da tutti i cittadini l’aver consentito il rispetto della sicurezza di chi assiste a uno spettacolo all’interno del teatro”.sarebbe potuta saltare la stagione lirica e concertistica del Bellini. “Le polemiche sulla bellezza della scala le lasciamo agli addetti ai lavori – continua Grossi – ma ricordiamo che in tutti i teatri del mondo e luoghi della cultura esiste una coesistenza dell’arte, della cultura del passato con le necessità di sicurezza moderne. Senza questa scala il teatro sarebbe rimasto chiuso". E invece, lunedì prossimo, ci sarà la presentazione della nuova stagione 2018-19 di Lirica, musica sinfonica e da camera.il teatro può contenerne poco meno di 1100. “Per riuscire ad avere tutti i posti a sedere disponibili – precisa Grossi – si dovranno effettuare lavori di messa in sicurezza interni e molto delicati, la scala antincendio non c’entra nulla”.che per anni hanno protestato e continuano a protestare per lo stato in cui si trova il teatro. Loretta Nicolosi è una contraltessa del coro lirico dell’ente e rappresentante della CGIL. “Improvvisamente i signori “radical chic” di questa città si occupano della scala antincendio - afferma. Hanno tralasciato, però, tutti i problemi che il teatro ha vissuto in questi ultimi anni, i tagli della Regione, gli stipendi non erogati e in ultimo la presenza, trentennale, dell’ex scala antincendio diventata un bivacco. Una struttura vecchia e pericolosa - incalza: abbiamo gridato aiuto e rischiato la chiusura di tutte le attività per ragioni di sicurezza". e poi, rivolgendosi agli architetti: "Agli architetti una sola domanda, come mai nessuno si è accorto di tutto ciò, nessuno in tutti questi anni si è accorto del mostro che era la scala antincendio precedente, come ma?i”.Amaro prende posizione. “Dalla scala antincendio del teatro Bellini alla fontana del Tondo Gioeni passando per la riqualificazione di spazi urbani e piazze cittadine riprogettati dalla precedente amministrazione con scelte discutibili e poco virtuose - dice. Non si può più agire costantemente sulla scorta dell’estemporaneità e senza il rispetto delle competenze. Diventa necessario per la politica ripensare ai monumenti, alle piazze e agli edifici storici attraverso l’uso dei concorsi di progettazione”.della Società Dante Alighieri e curatore de “La Catania di Federico De Roberto” e del “Patrimonio artistico di Catania” i due libri della Papiro realizzati in collaborazione con Rosalba Galvagno. “La scala antincendio del teatro Vincenzo Bellini, uno degli enti lirici più prestigiosi e teatro d’opera più belli d’Europa, appare troppo invasiva, seppur necessaria - afferma. La Torre scenica del Moschetti decorata con i Grifoni e tutta la parte laterale anch’essa con decorazioni è occlusa alla vista dalla scala antincendio. Veramente non si sarebbe potuto fare di meglio?”