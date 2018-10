Parole che hanno fatto scattare una lunga indagine da parte dei carabinieri. E tassello dopo tassello Giuseppe Arcidiacono è finito dietro le sbarre, insieme al collega Salvatore Mineo e ai vertici dei “Mussi i Ficurinia” di Catania. Il Riesame concede al penalista gli arresti domiciliari. Una misura cautelare meno afflittiva, ma l’impianto accusatorio rimane intatto. L’avvocato Arcidiacono decide di affrontare il rito abbreviato che finisce con una condanna pesantissima.sono sviscerate le prove che hanno portato il giudice ad emettere un verdetto di colpevolezza. Ai Laudani Arcidiacono avrebbe portato enormi benefici grazie alle sue conoscenze tra le forze dell’ordine, in particolare in quel di Acireale.Il pentito avrebbe “appreso da Arcidiacono delle indagini a suo carico tra il 2007 e il 2008” ed avrebbe saputo “che queste ultime riguardavano anche la ditta Le Carni (di cui Giuseppe Laudani, insieme al fratello Alberto, sarebbe stato l’effettivo proprietario)”. Ed infatti, al fine di evitare il sequestro dell’impresa, Laudani avrebbe ordinato al suo ragioniere di “venderla immediatamente”. Il pentito, come prova delle sue dichiarazioni, consegna alla magistratura una missiva riservata della sezione Pg nella quale si “dava atto di avere eseguito una interrogazione presso la banca dati delle Forze di Polizia, dalla quale era emerso che Laudani risultava denunciato il 18.07.2007 dal Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania. Arcidiacono avrebbe avuto questo compito: quello di curare i rapporti con le forze dell’Ordine e portare messaggi e notizie da e per il carcere.Per il pentito, il professionista sarebbe particolarmente legato al gruppo di Paternò dei Laudani e in particolare a Vincenzo Morabito, conosciuto nella malavita come Enzo Lima. Mineo è di Santa Maria di Licodia, comune molto vicino a Paternò. Laudani riconosce la foto dell’avvocato nel corso dell’interrogatorio del maggio 2010. Mineo, a dire del collaboratore, “avrebbe offerto agli affiliati un importante contributo rendendosi latore di messaggi orali e scritti”. Nel 2008 Mineo è stato nominato difensore da Laudani. I due - sempre secondo il collaboratore - avrebbero discusso non solo delle vicende processuali, ma anche di ciò che “accadeva a Paternò”. Insomma il professionista avrebbe “aggiornato” il boss “sulla squadra paternese”. E inoltre avrebbe “tenuto i rapporti con Vincenzo Morabito mediante missive che l’avvocato inoltrava al boss paternese”. Ad un certo punto nel 2008 Mineo riceve la nomina da diversi esponenti del clan Laudani provenienti anche da diverse città: Giuseppe Grasso, Orazio Scuto, Vincenzo Morabito. I primi due fanno parte - secondo la mappa tracciata dalla magistratura - del gruppo di Aci Catena. L’avvocato Mineo, sfruttando i colloqui in carcere, avrebbe permesso ai suoi assistiti di incontrarsi nella sala d’aspetto e quindi di organizzare vere e proprie riunioni mafiose.Per dovere di cronaca è importane evidenziare che siamo davanti a una sentenza di condanna di primo grado (7 anni e 4 mesi di reclusione per Arcidiacono e 6 anni e 8 mesi per Mineo, ndr). E quindi bisognerà attendere altri due gradi di giudizio.Continua a leggere sul mensile S.