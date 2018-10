. "Esaminate 18 bottiglie tra cola, tè, gassosa, aranciata, acqua tonica, pescando da varie marche e tutte sono risultate contaminate da microplastiche - si legge. Codacons Sicilia ha rilevato contaminazioni in differenti ed importanti marchi distribuiti su tutto il territorio ed ha deciso di depositare una denuncia alla Procura di Catania, alla luce delle ipotesi di reato di avvelenamento, adulterazione e commercio di sostanze alimentari nocive e di delitto colposo contro la salute pubblica".nelle bottiglie di bibite possano creare patologie. "E' ormai accertato che le microplastiche sono dei veicoli portatori di veleni, legando alla propria superficie batteri patogeni, vibrioni e sostanze cancerogene e interferenti endocrini e che li rilascino nell’organismo umano. Il pericolo delle microplastiche, questa la definizione delle particelle solide insolubili in acqua di dimensioni inferiori ai 5 millimetri, riguarda tutti i polimeri di maggior uso, come polietilene, polipropilene, polistirene, poliammide, polietilene tereftalato, polivinilcloruro, acrilico, polimetilacrilato, e si trovano in molti prodotti alimentari. Le stesse sono state rilevate anche nei soft drink con concentrazioni preoccupanti. I marchi finiti sotto la lente d’ingrandimento hanno fornito un responso univoco: la presenza di microplastiche non ha risparmiato alcun prodotto, tutte e 18 le bottiglie analizzate sono risultate contaminate. Il legame tra inquinamento ambientale e catena alimentare, comporta ingenti rischi per la salute pubblica, afferma l’Avv. Sardella Carmelo, Dirigente dell’Ufficio Legale Regionale CODACONS, per questo motivo, abbiamo deciso di interessare la Procura affinché si faccia luce su questa delicata questione e si verifichi l'assenza di rischi per tutti i consumatori, considerando anche la fama internazionale delle case produttrici di queste bevande.Foto Twitter