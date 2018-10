l magnifico rettore dell'Università degli Studi di Catania, Francesco Basile, ha un nuovo prestigiosissimo incarico. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente mentre si trova ancora a Roma, per fargli alcune domande.Beh, sicuramente significa essere presidente di tutti i chirurghi, sia pubblici che privati, sia ospedalieri che non. Si tratta di oltre 4000 professionisti. Certamente è per me motivo d'orgoglio ma è anche un incarico che comporta un impegno notevole. Entrerò in carica ufficialmente nella 2020, nel frattempo starò nel consiglio direttivo come presidente eletto e affiancherò l'attuale presidente per garantire continuità nei lavori della Società.Credo sia più difficile fare il Rettore, perché è un incarico che comprende la necessità di interessarsi a campi diversi, che vanno dall'umanistica alle scienze, dalla fisica alla chimica, e bisogna essere ricettivi a tutte le istanze. Il chirurgo invece è un mestiere che faccio sin da quando ero ragazzo, anche se è molto impegnativo e la chirurgia ha bisogno di continui aggiornamenti.Ameno 16 ore: la mattina passo un'ora in rettorato poi vado in sala operatoria e poi torno nuovamente all'università.