è stato raggiunto un accordo per i circa 80 lavoratori che si occupano dell'assistenza agli alunni disabili. Il Comune, moroso dallo scorso marzo, si è impegnato a pagare due mensilità entro la settimana prossima così che la cooperativa possa pagare le mensilità di maggio e giugno per il servizio reso.Azione sociale si è impegnata a pagare le mensilità di ottobre e novembre, che i lavoratori si apprestano a maturare, entro dicembre 2018. "Abbiamo fatto un piccolo passo avanti, ma non siamo ancora del tutto soddisfatti perché i ritardi, purtroppo, sono ripetuti. Ogni anno c'è lo stesso problema e fino a oggi non si è riusciti a garantire agli studenti la giusta assistenza per permettergli di frequentare la scuola come tutti gli altri bambini e ai dipendenti il giusto stipendio per il servizio reso", afferma Alberto Santonocito, segretario provinciale del sindacato Snalv, aderente alla Confsal.