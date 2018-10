, dà voce alle tante segnalazioni sui disservizi, sulla mancata raccolta dei rifiuti, sulle condizioni di alcune aree della città - ma anche da parte dell’amministrazione comunale che segnala alla ditta alcune mancanze in violazione del capitolato d’appalto. Con appositi richiami, l’ultimo dei quali è datato il 12 ottobre.Lara Riguccio e del Responsabile unico del procedimento, Maurizio Trainiti, l’amministrazione tira le orecchie alla Dusty per il “mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte”. L’atto segue quello del 2 ottobre nel quale i funzionari del Comune chiedevano conto e ragione del mancato rispetto del capitolato d0appalto. Nel documento si fa riferimento al “Piano di intervento approvato con DCC. N.26/2016" al quale Dusty farebbe continuo riferimento ma senza rispettarne gli obblighi.allo stesso circa le obbligazioni da voi assunte con il contratto, appare il più volte pretestuoso e volto quasi in via esclusiva ad rinviare sine die le obbligazioni di contratto”. Parole dure che si riferiscono ad alcune mancanze da parte della ditta. “Non può sottacersi - si legge ancora - che ad oggi non è stato trasmesso il piano operativo del servizio con le relative conseguenze sul contratto e sulla qualità dello stesso servizio; così come non può sottacersi che il numero dei disservizi, tutti da Voi imputati alla mancata vigilanza o alla poca civiltà del “cittadino” siano volti in via esclusiva ad evitare l’applicazione delle penali, il risultato conseguente è, di contro, sotto gli occhi di tutti. Fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di introdurre varianti e/o migliorie nei limiti previsti e consentiti dal Codice dei Contratti - prosegue la nota - non può farsi a meno di ricordare la durata del contratto è fissata in 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi, che la consegna del servizio è stata effettuata il 17 settembre 2018 e che ad oggi, a ben 26 (ventisei ) giorni dall’avvio e quindi con un tempo trascorso pari al 20% dell’intera durata, non abbiate provveduto a mettere a disposizione attrezzature mezzi e quant’altro necessario per il perfetto adempimento del contratto”.dei due dirigenti emerge anche una responsabilità oggettiva in capo alla ditta che si è aggiudicata l’appalto ponte. “Alla luce di quanto sopra - continua la nota -si invita e si diffida ad adempiere a quanto necessario entro e non oltre il termine del 14 ottobre 2018 per la presentazione del piano operativo, che dovrà tenere conto di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte; entro il 14 ottobre 2018 la collocazione sul territorio di tutte le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio”.nel quale l’amministrazione chiede l’elenco mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, che dovrà recare marca, modello, tipo di mezzo, capacità operative.stamani dalla ditta - afferma l'assessore all'Ambiente, Fabio Cantarella - mentre attendiamo ancora l'elenco dei mezzi". Cantarella spiega come le segnalazioni siano parte integrante del controllo che deve operare la stazione appaltante, ma come questo non significhi che la ditta sia inadempiente. "Ognuno ha il suo ruolo - precisa - e il nostro è quello di controllare che la ditta agisca secondo le regole. Queste contestazioni sono parte integrante del normale servizio - aggiunge: abbiamo bisogno dei documenti per poter verificare meglio l'efficienza e che l'appalto sia eseguito nel modo migliore, nell'interesse dei cittadini. Una volta ottenute le informazioni richieste - conclude - valuteremo se chiedere aggiustamenti o modifiche".