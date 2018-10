come trascorrere giornate intere dietro ai computer a sbrigare le pratiche, ma non possono uscire dagli uffici. Il risultato è che in un anno i controlli di iniziativa sono stati poco meno di 500, che arrivano a 1.500 solo considerando l'aliquota dei carabinieri ispettori. Un numero che si commenta da sé considerando le 102mila imprese catanesi da controllare.reddito zero e che con moglie e figli possono arrivare ad ottenere anche 1.400 euro al mese, possono dormire sonni tranquilli. Non ci sono ispettori a sufficienza per scovare i lavoratori in nero, per eseguire controlli nei weekend soprattutto nei ristoranti e nelle pizzerie, ma anche di giorno nelle imprese.paradossalmente, con i suoi 23 ispettori con funzioni ispettive, su 120 dipendenti stipendiati, è considerata un'isola felice. A Palermo ce ne sono 3. Oltre a svolgere funzioni ispettive, i dipendenti dell'ispettorato agiscono su delega della Procura e svolgono attività di polizia giudiziaria.come l'analisi di atti al computer, paradossalmente potrebbero denunciare agli ispettori del lavoro, cioè ai propri colleghi di ufficio, le condizioni in cui lavorano. Ma la gestione delle denunce non è semplice: il sistema informatico va spesso in tilt. Mancano i toner, le caselle Pec e la possibilità di accedere alle banche dati ministeriali e della camera di commercio.LE TRASFERTE – Gli Ispettori del lavoro regionali, per andare in missione in uno dei 58 Comuni della provincia di Catania dovrebbero anticipare le spese e utilizzare mezzi propri. In alternativa potrebbero prendere i mezzi pubblici, arrivare in due ore a Caltagirone, per esempio, e avere giusto il tempo di prendere la corsa di autobus per rientrare in città., presidente dei consulenti del lavoro di Catania - è drammatica perché in questo periodo di crisi prolifera il sommerso che sottrae risorse allo Stato, anche una nostra recente analisi ha documentato questa crescita esponenziale che dovrebbe essere contrastata dall'ispettorato del lavoro . Gli ispettori – aggiunge il presidente Greco - fanno poco perché non ci sono le risorse economiche, quelle umane non possono andare in missione e in ispezione. Se un lavoratore fa una denuncia per un lavoro in nero all'ispettorato del lavoro, bisogna attendere la conciliazione davanti a un ispettore del lavoro. L'azienda non si presenta quasi mai oppure non viene raggiunto l'accordo. A quel punto la pratica passa in ispezione e gli ispettori dovrebbero andare a verificare, personalmente, ciò che è stato segnalato: possono passare anche due anni”.Ma con il reddito di cittadinanza cosa accadrà? “Accadrà – risponde il presidente dei consulenti del lavoro di Catania - quello che accade oggi con le indennità di disoccupazione, molti fanno lavori in nero e usufruiscono di indennità previdenziali solo che i fruitori del reddito di cittadinanza saranno molti, ma molti di più”.deputato regionale transitato dal centrodestra al centrosinistra con l'accusa di corruzione. Celebri le immagini registrate dalla Guardia di Finanza: Forzese entra nella stanza del direttore Amich insieme a un imprenditore che lo sosteneva alle elezioni, preleva il fascicolo contenente il verbale elevato dagli ispettori del lavoro, e si allontanano, come se nulla fosse. A cinque mesi di distanza, Forze e Amich sono ancora ai domiciliari, l'ente è stato commissariato e sta cercando di invertire rotta. Ma c'è sempre un problema di non poco conto: le ispezioni, chi dovrebbe farle? I centri per l'impiego sono in tilt. I controllori non sono nelle condizioni di controllare.