"I calcinacci sono caduti nella stanza in cui si trova il fasciatoio - affermano il capigruppo di Catania 2.0 alla prima municipalità, Francesco Bassini e la consigliera Tiziana Lopiano- e avrebbero potuto colpire qualcuno. Oltre tutto - prosegue - il tetto sembra pericolante anche in altri punti". Un paio di settimane fa, il consiglio di circoscrizione si era interessato alla questione, denunciando l'ammaloramento della copertura dell'immobile che ospita l'asilo, che accogli circa 40 bambini- ma le mamme e gli insegnanti sono molto preoccupati". La messa in sicurezza urgente è la richiesta di Bassini che segnala l a presenza di umidità e di pericoli all'interno della struttura. "L'ambiente è malsano - sottolinea - e occorre che l'amministrazione intervenga subito.Oltre a Catania, le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono state impegnate a Mascalucia, Belpasso, Motta Sant'Anastasia, Calatabiano. Questa mattina, già oltre dieci richieste di intervento di cui 8 in corso per infiltrazioni d'acqua, intonaci pericolanti e ancora soccorsi a persona e ad animali.