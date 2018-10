Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato la presenza di un uomo che teneva in braccio un bambino di circa 1 anno e tuttavia inveiva contro l’ex compagna, e madre del bimbo, minacciandola.Nel bar tutto era a soqquadro: nel suo eccesso d’ira, aveva pure minacciato i clienti presenti al momento.La donna ha riferito agli agenti di essere vittima di continue minacce e molestie da parte dell’uomo che, pertanto, è stato bloccato e condotto in Questura. Qui è stato formalizzato l’arresto e, su disposizione del pm di turno, R.A., è stato trasferito nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al gip.