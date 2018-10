– ha dichiarato il presidente di ConfimpreseCatania, Giovanni Mirulla. Abbiano, infatti, ricevuto in quei giorni diverse telefonate di nostri associati, titoali di piccole e micro imprese, che lamentavano l’allagamento dei locali, danni alle attrezzature, il deterioramento delle scorte di magazzino, danni che per attività spesso a gestione familiare possono mettere in seria crisi la continuità dell’attività economica. Sarebbe opportuno, a nostro avviso, che il sindaco Salvo Pogliese, attivi un ufficio che possa verificare i danni provocati dal maltempo, evento purtroppo ripetibile, e individuare interventi a favore degli imprenditori in difficoltà, come la sospensione dei tributi comunali”.