. Il processo che si è aperto lo scorso 21 settembre davanti alla Corte d'Assise di Catania oggi è proseguito con il conferimento dell'incarico al consulente per le trascrizioni delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini dei carabinieri. La prossima udienza si svolgerà il 28 gennaio. E sarà in quel momento che il dibattimento entrerà nel vivo.Uno dei fratelli, che si è costituito parte civile nel procedimento insieme ad altri familiari della vittima assistiti dagli avvocati dello studio legale di Dario Pastore, decise di rivolgersi ai carabinieri dopo alcune settimane che non riusciva a mettersi in contatto con il congiunto. Angelo Angemi viveva insieme all'imputato e alla sua compagna a Catania. Poi ad un certo punto i due si sono trasferiti in Piemonte e di Angelo Angemi si sono perse le tracce. Un vero e proprio giallo.