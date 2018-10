Il conducente di un furgoncino aziendale, che viaggiava in direzione del capoluogo etneo, per cause ancora da accertare ha perso il controllo e si è schiantato poco prima di entrare in galleria.I sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'altro passeggero, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale di Taormina Sul luogo dell'incidente oltre all'ambulanza anche una pattuglia della Polizia Stradale di Giardini Naxos per la gestione della viabilità. Come prevedibile, il tragico schianto ha provocato delle ripercussioni sul traffico con rallentamenti per chi viaggia da Messina verso Catania.