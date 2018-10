Vincenzo Di Stefano, 64 anni, di Comiso, che era stato ricoverato il 26 settembre scorso per l'esplosione di una bombola a gas avvenuta nella cucina della sua casa in via Cassarino. L'uomo si apprestava a fare colazione quando una fuga di gas nella cucina ha determinato l'esplosione dopo l'accensione di una lampadina da parte della vittima.