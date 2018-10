Dino Giarrusso all'assemblea dell'Istituto Vincenzo Bellini

“Siamo in un territorio che

serve mezza Sicilia

– ha dichiarato il Direttore - a differenza di altre zone in Italia in cui ce un Conservatorio ogni 40 chilometri e appare fortemente inadeguato il metodo di assegnazione dei fondi ministeriali che, di fatto, penalizza proprio Catania mentre favorisce Conservatori che hanno meno di un quinto degli studenti del Bellini”.

“Il problema - ha aggiunto Giudice - è la

che sarebbero tenuti a versarli e l'

che negli ultimi 20 anni non hanno proceduto alla statalizzazione così come previsto dalla legge di riforma del 1979, opponendo alle nostre richieste un

”.

A conclusione dell’incontro Dino Giarrusso, nel prendere atto delle gravi ricadute che la chiusura del Conservatorio avrebbe non solo per Catania per buona parte del territorio siciliano, si è formalmente impegnato a perorare questa causa con tutte le proprie forze presso il sottosegretario Fioravanti e il Ministro Bussetti. Giarrusso si è sbilanciato al punto di ammettere che il Ministero avrebbe l’intenzione di anticipare il

al 2019 e non al 2020 come previsto dall’ultima finanziaria approvata dal governo Gentiloni, «ma non abbiamo la bacchetta magica e vogliamo che tutto l'iter avvenga nel modo più sano possibile».

amministrativo dell’istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini”. L’incontro avviene in una fase particolarmente delicata: lo stato di agitazione dichiarato dai docenti dell’Istituto, che già da luglio 2018 non ricevono il pagamento degli stipendi pur garantendo la propria opera senza arrecare disservizi agli studenti, a partire dalla scorsa settimana e che rischia di paralizzare l’attività del Conservatorio. All’incontro hanno preso parte attiva i rappresentanti degli studenti e dei genitori di questi ultimi oltre che numerosi esponenti del mondo politico locale, regionale e nazionale che con la propria presenza hanno dato un tangibile segno dell’interesse verso quella che è la maggiore Istituzione Musicale pareggiata a livello europeo, il “Bellini” appunto.Ha aperto i lavori il direttore del Conservatorio, prof essor Giudice, che ha illustrato ai convenuti, dati alla mano, le assolute eccellenze che vanta il Conservatorio catanese; eccellenze che a seguito di scelte non proprio oculate da parte dei governi che negli anni scorsi hanno inteso dare la propria impronta al mondo dell’istruzione italiana a colpi di riforme e contro riforme hanno di fatto messo in essere un perverso meccanismo che ha fortemente penalizzato una istituzione accademica come quella catanese il cui bacino di utenze copre i fabbisogni di circa due milioni di siciliani e non solo, stente le continue richieste di iscrizione di studenti proveniente dalle altre regioni italiane.Per inciso va anche riportato che il Giudice ha fatto presente come l’Istituto “Bellini” abbia dovuto ridurre le cattedre da 104 a 82 dovendo rifiutare l’iscrizione a tanti studenti che ne avevano fatto richiesta e si trova oggi a dover operare con due auditorium non a norma e un immobile, di proprietà del Comune di Catania, che definire fatiscente è un eufemismo.dissesto che ha colpito anche la “Città Metropolitana” che, essendo socio del consorzio che tiene in vita l’Istituto “Bellini”, non può più garantire il pagamento della ditta tramite la quale garantiva al Conservatorio i servizi di pulizia e di portierato.carenza di fondi dagli entiinadempienza dei ministerimuro di gomma sconcertanteprocesso di statalizzazione