Tutto rigorosamente su WeChat: la piattaforma social sviluppata dalla Tencent. Tra le App più usate in Cina e Buthan con oltre 900.000 utenti. Già il 25 settembre del 2017 la Cina ha chiuso alle piattaforme collegate a Facebook, cioè Instagram e WathsApp. A causa delle norme restrittive per i social in questione dovute alla “richiesta di collaborazione” delle app stesse con le autorità governative del paese orientale. WeChat al contrario ha confermato la disponibilità, su esplicita domanda, di fornire generalità e attività social dei propri iscritti alle autorità governative cinesi.amministratore delegato di Rica e Andy Wang amministratore delegato di Joy Plus International.esattamente sita a Belpasso, e produttrice di cosmetici di alta fascia. Cosmetici che hanno una caratteristica unica nella loro composizione, l’acqua dell’Etna. I “social-turisti” gireranno Catania, dal teatro Romano al castello Ursino, la Cattedrale di Sant’Agata e il palazzo Biscari. Ambasciatori virtuali che saranno ospiti alle pendici dell’Etna nei giardini dove si producono le materie prime dei prodotti che invaderanno il mercato cinese. Fichi d’India, Mandorle, agrumi ed erbe aromatiche.primo perché promoviamo un’azienda etnea, secondo perché veicoliamo i nostri luoghi attraverso le immagini che saranno trasmesse nel social più popolare in oriente. Una scelta che valorizza il territorio e ne fa un volano socio-economico nella direzione del turismo di qualità”. Anche Andy Wang commenta la visita a Catania; “Abbiamo deciso di pubblicizzare questo evento in tutta la Cina perché tra i valori che apprezziamo ci sono la protezione dell’ambiente e l’ecosostenibilità dei prodotti, ma l’elemento più importante per noi risulta l’acqua dell’Etna ricca di minerali e unica. L’utilizzo dell’acqua vulcanica non l’abbiamo mai trovato da nessuna parte”.