Una pagina drammatica che l'autunno di tre anni fa ha fatto indignare l'opinione pubblica siciliana e non solo. Nella tragica notte tra il 20 e il 21 settembre 2015 Sebastiano Liottaso, di 93 anni, è stato brutalmente ucciso da alcuni ladri che si sono introdotti in casa, a Priolo Gargallo. Prima è stato colpito ripetutamente con un ferro da stiro e poi soffocato attraverso lo sversamento di alcol. E poi ci è stato il tentativo di appiccare un rogo. Il pg Angelo Busacca, questa mattina, nella sua requisitoria ha ripercorso passo dopo passo quello che accade quella maledetta notte. Le indagini portarono a individuare i responsabili e a portarli davanti al Giudice. Nell'estate del 2017 Angelo Sferrazzo, 45 anni, e Francesco Garofalo, 29 anni, sono stati condannati dal Gup di Siracusa Andrea Migneco a 30 anni di reclusione.Prima che il Pg prendesse la parola, uno dei due imputati ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. In estrema sintesi Garofalo, difeso dall'avvocato Domenico Mignosa, ha ammesso di aver partecipato all'omicidio. Fino ad ora i due imputati, pur avendo confessato di essersi introdotti nella casa della vittima, si erano accusati a vicenda: puntando l'indice uno contro l'altro. Il Pg Busacca, nonostante la confessione inaspettata di Garofalo, ha chiesto la conferma della condanna di primo grado ritenendo entrambi colpevoli del brutale omicidio. Richiesta di pena condivisa anche dall'avvocato Rametta, che assiste le parti civili costituite. L'udienza è stata rinviata per le discussioni dei due difensori, l'avvocato Mignosa, che assiste Garofalo, e l'avvocato Giambattista Rizza, che assiste Sferrazzo.