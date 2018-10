Il tetto di un'abitazione è parzialmente crollato intorno alle 7:07 di questa mattina causando il ferimento di una donna anziana. La donna, colpita da tegole e calcinacci, è stata trasportata al Vittorio Emanuele. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. Le cause del crollo sono tutt'ora in via di accertamento.