. “Un modello meritocratico”, così lo ha segnalato di recente il Corriere della Sera. Dall’ospedale Ferrarotto di Catania al Policlinico, passando dall’insegnamento universitario alla “cantèra” della scuola di specializzazione. Un risultato dopo l'altro. Tra questi il doppio primato di aver introdotto in Italia il trattamento con catetere della stenosi aortica e quello con clip dell’insufficienza mitralica. Scarpe da ginnastica e camice. Non si ferma un attimo il professore. Va di fretta e si racconta senza filtri: assai lontano dai vecchi stereotipi del luminare che guarda dall'alto in basso. Disponibile, empatico, sicuro. Una parola buona per ogni suo giovane collaboratore: “Lo ha visto quello? È dotato di un’intelligenza superiore, si fidi”. Ci crede nella squadra, Tamburino. Tant’è che prima di entrare nel suo ufficio, ci tiene affinché possa essere ammirarata una foto del tutto particolare: il team al completo, ognuno segnalato col nome, la firme è in calce. “Saper di far parte di un gruppo affiatato è la cosa più importante, qui siamo tutti uguali”.“Nessun merito, è lavoro. Io sono quel meccanico da cui si va quando il motore è fuso. Cerco soltanto di riparare il danno, nulla di più”.“Non sono io a salvare la vita, nessuno deve ringraziarmi. Ho fatto oltre 25mila interventi in carriera ed è chiaro che ci saranno tante persone che attribuiscano a me la loro salute. Ma non è così, sarebbe un’esagerazione”.“È chiaro che la mi presenza ha determinato un cambiamento radicale nelle cure cardiologiche in Sicilia. Su questo non c’è dubbio”.“Negli anni abbiamo creato una scuola che ha fatto sì che il trattamento assistenziale, esclusa qualche eccezione, fosse uniforme su tutto il territorio regionale”.“In Sicilia c’è un livello di formazione tale che le prestazioni sono alte ovunque”.“Diciamolo con chiarezza: di cuore si muore: è la prima causa di morte. Si muore sia a casa che in ospedale, persino durante un intervento. Quando ciò avviene, si attribuisce tutta la colpa al medico. Ma non è così che stanno le cose”.“Il metodo delle denunce è spesso il più comodo e facile per l’accesso ai rimborsi. C’è una dietrologia anche in questo. Dal mio punto di vista bisognerebbe guardare al modello inglese”“Di un medico bisogna guardare quale casistica di mortalità ha: se è fuori range va indagato; se è dentro si dovrebbe presumere che non ci sia affatto una condotta dolosa”.“Si va in ospedale perché si è malati, nessuno altrimenti ci andrebbe”.“A volte arrivano pazienti in situazioni brutte, terminali. Esistono pure complicanze inattese, per le quali non resta altro che andare dai parenti del paziente e riferire della dipartita. Fortunatamente questo avviene raramente. Ma avviene”.“La medicina difensiva è la peggiore, nuoce al malato molto più dell’omissione di un trattamento”.“Ci sono pazienti irradiati perché sono sottoposti a più tac e ad altri esami per far sì che il medico sia tutelato. Spesso si esagera con esami inutili. Ma sto generalizzando, non tutti fanno così”.“Seguiamo protocolli ben definiti. Lavoriamo in squadra, il nostro heart team è composto da chirurghi, anestesisti, cardiologi, ecografisti, etc. Le decisioni più difficili le prendiamo sempre assieme e alla fine scriviamo in cartella il perché di una determinata scelta. Ci sentiamo abbastanza avanti rispetto ad altri centri”.“Non siamo noi a dover dire di essere d’eccellenza. Quando qualcuno dice di esserlo, esce sempre lo scontento che ti fa notare ciò che non va. A me piace parlare del valore del sistema assistenziale, e per alcuni tipi di patologie, possiamo dire di essere sicuramente sopra la media”.“Beh, se parliamo del modello di formazione dei giovani, sì, siamo eccellenti. Diamo tutti noi stessi affinché i giovani medici siano più bravi di noi”.“Noi abbiamo dei top gun, dei medici che ci vengono richiesti in tutto il mondo. Alcuni miei allievi troverebbero immediatamente lavoro ovunque”.“Certo, sono contento. Sono creature mie. Non miei sudditi, sia chiaro. La mia è una scuola liberale, dove chiunque sa e può deve portare avanti le proprie conoscenze”.“Ci ho messo vent’anni a metterla sù. Quando ho ereditato questa struttura, aveva un’organizzazione assai diversa. Non peggiore, ma coerente con le linee di allora, quando cioè i meccanismi di valorizzazione erano altri”.“Li ho aboliti. Non so neanche chi sono i genitori dei miei allievi. A me interessa soltanto quello che dànno. Quando gestivo la scuola di specializzazione, il concorso era in cieco, basato sui meriti. Accedevano soltanto i migliori”.“Sì, i migliori. Solo loro che hanno creato la base agli altri, anno dopo anno. Da noi i più bravi sono sempre i più giovani, non gli anziani. Noi sappiamo ciò che abbiamo fatto. Ma il giovane ha una marcia in più”.“Onestamente, navigano in rete meglio di me, conoscono l’inglese meglio di me, hanno un direttore che dà loro spazio e mezzi. Ci metta pure che si trovano dentro una squadra assai affiatata, il ché aiuta parecchio”.“Non in un ambiente così favorevole nei miei confronti e per svariati motivi che non mi va di rammentare…”“Dopo qualche anno dalla laurea sono andato in Francia, anche per testare me stesso. Avevo 28 anni, conoscevo appena la lingua. Sono andato in uno dei centri al mondo più importanti per i trapianti cardiaci, il Pitiè-Salpetriere”.“Esatto. Un ambiente difficilissimo. Tuttavia, sono stato il primo straniero a cui è stato affidato il servizio di cateterismo cardiaco e biopsia miocardica per trapiantati”.“Lì ho capito che tutto quello che non facevo in casa non era addebitabile a me”.“È bello qui, mi trovo bene. È piacevole venire qui la mattina e trovare stanze pulite, non sentire più il clacson dei taxi e non avere più a che fare con i parcheggiatori abusivi e il loro fischi”.“La stessa. Così come avviene con i siciliani in Svizzera, che lì non buttano le carte a terra, qui trovano un ambiente che rispettano maggiormente”.“Stia tranquillo, i porci che non capiscono che questo è un bene comune ci sono ugualmente”.“Senza trasloco saremmo rimasti con una palla di piombo al piede”.“Due anni fa, inaugurando i laboratori, ho organizzato una mostra d’arte siciliana con l’aiuto fondamentale di Filippo Pappalardo e Valentina Barbagallo. Il mio desiderio è che sia permanente”.“Ho sempre sognato un ospedale aperto alla mente, oltre che al corpo. La gente deve venire in un ambiente non ostile. Credo tantissimo al comfort, a partire dal bar: se è pensato in maniera così accogliente, è grazie al mio interessamento.”“Spesso nel pubblico abbiamo le mai legate. Pur di fare le cose bene, ordiniamo il materiale più scadente, perché la legge anticorruzione ci dice di comprare al prezzo più basso. Nei bagni del bar gli sciacquoni sono già tutti rotti, appunto perché con i prezzi più bassi si trovano le cose peggiori. A casa nostra non penseremmo mai di fare così”.“Affatto, loro si dedicano tantissimo. È semmai il sistema che non funziona. Bisogna perseguire chi sbaglia, ma allo stesso tempo però bisogna dare il meglio ai medici che lavorano”.“Non sono nessuno per dire se la nuova rete ospedaliera funzionerà, perché non conosco la materia. Probabilmente, penso, la politica ha dovuto piegarsi a qualche logica. Ho grande fiducia, però, nel presidente Musumeci e nell’assessore Razza. Ma non sono io che devo parlare”.“Per me il professore è un medico come gli altri che in più ha l’incarico d’insegnare. Una responsabilità in più, non un vantaggio. Sarò giudicato sulla formazione dei medici, non sul numero dei pazienti operati o su quanto guadagno”.“Ci sono ancora sacche di resistenza, con professori che pensano e fanno quello che vogliono. Ma costoro, dietro di sé, non lasceranno nulla. Il delirio di onnipotenza porta sempre a scelte sbagliate”.“Le dirò, neanche tanto. Sono abbastanza organizzato, nella mia agenda non ci sono tempi morti. Arrivo in ospedale alle 7 del mattino e, solitamente, già alle 16, ho finito la mia giornata. E intendo finirla a quell’ora”“Dopo otto-nove ore di lavoro continuate, senza pause, senza pranzo, ininterrottamente, voglio spazio per la mia famiglia. Che ha la priorità, assieme al lavoro. Poi c’è il tempo libero”.“Gli sci. La pittura, anche se sono un dilettante. I miei nipotini, già perché la famiglia si è allargata”.“Mi sto preparando alla pensione, che avverrà a settant’anni. Se la salute mi accompagnerà, continuerò a lavorare, ma di meno rispetto ad ora. Non posso non pensare ai miei pazienti, che non potrò più seguire in ospedale. Sono in ottimi rapporti con il Centro Cuore Morgagni, potrei pensare di appoggiarmi a un centro di quel livello”.“Di non parlare l’inglese come l’italiano. Avrei avuto altre opportunità e a certi obiettivi sarei arrivato prima. Attenzione, lo parlo, lo scrivo, faccio conferenze. Ma non lo conosco per come vorrei”.“Intanto ho imposto ai miei allievi di andare a lavorare fuori e imparare benissimo la lingua. Ecco, saranno loro a rimpiazzare le mie carenze”.“Sì e riguardano i miei allievi. So di essere schietto e diretto, di non avere peli sulla lingua. Chi non apprezzo lo comprende subito e se ne va. Il vero problema è che non riesco a essere falso”.