CATANIA - Il maltempo non dà tregua. La pioggia battente sta già causando non pochi disagi. In via San Giuseppe La Rena - come denunciato con un post facebook dall'ex presidente di municipalità Lorenzo Leone- si registrano strade allagate. La protezione civile, nel frattempo, ha diramato un bollettino che segnala l'allerta gialla per a giornata di oggi e quella arancione per quella di domani. L'invito è a prestare la massima attenzione.