), ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di attività info-investigativa i poliziotti hanno appreso che in un’abitazione di uno stabile di edilizia popolare di viale Moncada, nel rione Librino, Natale Cavallaro e altri soggetti, stavano “sistemando” un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.ed individuato l’immobile in questione, gli agenti Sezione “Antidroga” hanno pianificato l’intervento. Cinturato preventivamente lo stabile, gli uomini dell’Antidroga hanno fatto ingresso all’interno dell’appartamento. Gli occupanti, nel tentativo di disfarsene, hanno lanciato un involucro dal balcone, prontamente recuperato da altro personale, al cui interno è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di Kg. 1,5 circa, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento.disperata fuga da una finestra dell’appartamento posto al terzo piano, desistendo alla vista di altri poliziotti nel cortile condominiale. Nel corso della perquisizione domiciliare, sul tavolo del vano cucina, è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente del medesimo tipo per un peso di gr. 25 circa, che i predetti stavano confezionando in dosi destinate allo spaccio. Espletate le formalità di rito, i predetti sono stati associati presso il carcere di Catania – piazza Lanza a disposizione dell’A.G.