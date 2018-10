, probabilmente dopo il violento impatto con l'altro mezzo. Gli occupanti di entrambi i veicoli, due ragazzi ed una donna, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118 giunte sul posto. Ad intervenire per mettere in sicurezza i mezzi sono stato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Ad effettuare i rilievi dell'incidente e per cercare di ricostruire la dinamica esatta i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò.