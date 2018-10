Relegato in comunità perché indagato nell’ambito dell’operazione “Bivio”, che smantellò due delle piazze di spaccio più redditizie per la criminalità organizzata operanti nel cuore del quartiere San Cristoforo, il 4 ottobre scorso, dopo aver sferrato un pugno ad un operatore della Comunità “Arcobaleno” di Caltanissetta e minacciato di dar fuoco all'intero stabile, è fuggito violando palesemente i vincoli restrittivi cui era sottoposto.cautelare che ne inasprisce il regime detentivo, eseguito dagli uomini del Nucleo Operativo di Piazza Dante che, assolte le formalità di rito, lo hanno tradotto nell’Istituto di detenzione per minorenni di Catania Bicocca.