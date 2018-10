e la poetica delle piccole cose, un concerto guidato dal presidente della Camerata Polifonica Siciliana, il musicologo Aldo Mattina, e dedicato alla poetica dell’antieroe pucciniano: una carrellata di tutti i personaggi delle opere di Giacomo Puccini affidati ai soprani Gonca Dogan e Carmen Maggiore, al tenore Filippo Micale, accompagnati al pianoforte da Ivan Manzella. Sarà una bella passeggiata attraverso le melodie di Giacomo Puccini e i suoi immortali personaggi, primi fra tutti le sublimi eroine, a volte fragili, a volte forti, ma sempre ricche di quella umanità e sensibilità femminile che tanto affascinavano l’artista Puccini e l’uomo Giacomo.(senza rinnegarne la grande storia), abbandonando gli orpelli storici, le intense ma sempre più retoriche passioni, i grandi personaggi, i fermenti politici e sociali, per avvicinarsi con estrema naturalezza alla vita di tutti i giorni, ai personaggi comuni che vivono la loro quotidianità, fatta anche e soprattutto di “piccole cose”, dove il posto principale è riservato sempre all’amore. Fu lo stesso artista ad affermare: «Io posseggo un istinto soltanto per le piccole cose, e non voglio occuparmi di nient'altro se non di esse».ma quanta “eroica” trasfigurazione il buon Puccini riesce a infondere alle loro vicende quando si scontrano con l’amara realtà della vita e con l’ingresso in scena della morte. Così come la “ragazzina” Butterfly, che proclama di volere essere amata di “un bene piccolino” perché è “avvezza alle piccole cose umili e silenziose”, anche se alla fine si rende protagonista del gesto estremo pur di salvare “l’onore”. E il discorso potrebbe estendersi a tutte le sue creature, anche quando vivono in un favolistico luogo epico, come la dolce e povera Liù di Turandot, pronta a sacrificare la vita per amore. Personaggi, quindi, apparentemente comuni, ma resi immortali dall’arte senza pari di Giacomo Puccini. La Camerata Polifonica Siciliana gode del patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e dell’Assessorato Turismo Sport Spettacolo della Regione Siciliana