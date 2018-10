, poiché ritenuti responsabili di tentata rapina aggravata e ricettazione in concorso. I due con il volto travisato da passamontagna, hanno fatto irruzione nella filiale della Banca Popolare di San Francesco, ubicata in via Provinciale per Riposto – nella frazione acese di Scillichenti – e, simulando di essere armati fingendo di avere una pistola sotto il giubbotto, hanno minacciato il direttore della filiale affinché questi aprisse la cassaforte e consegnasse il denaro.centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Acireale che, immediatamente, hanno fatto convergere sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile e quella della Stazione di Guardia Mangano. I militari, appena giunti sul posto, sono entrati nell’istituto di credito ed affrontando i malviventi sono riusciti a bloccarli ed ammanettarli. Gli operanti, fuori dalla banca, hanno rinvenuto l’autovettura utilizzata dai correi per raggiungere il luogo del reato, una Fiat Uno rubata a Giarre (CT) il 5 ottobre scorso.