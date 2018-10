Trecastagni e Acicatena, è caos rifiuti: anzi no

AGGIORNAMENTO:

Il Tar si è pronunciato accogliendo il ricordo presentato dalla ditta EF Servizi Ecologici srl. Ragion per cui il servizio riprenderà regolarmente domattina. È già stato confermato sul sito del Comune di Trecastagni, si attende conferma dal Comune di Aci Catena.– cioè la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nei due Comuni – di essere stata cancellata dall’Albo nazionale dei gestori ambientali. Un provvedimento disciplinare iniziato a febbraio 2018 e stabilito nell’ultima riunione della commissione che si è tenuta a metà della scorsa settimana. Cancellazione emessa nonostante la “EF Servizi Ecologici srl” sia già stata commissariata e affidata a un ex procuratore capo come Michelangelo Patanè. La nomina a Patanè è stata fatta dall’ex Prefetto di Catania, Silvana Riccio, su autorizzazione dell’Anac, Autorità nazionale anticorruzione. Ecco perché non sembra peregrino parlare, quantomeno, di sorpresa. La stessa che sembrano aver provato i tre commissari del comune di Trecastagni - Mallemi Salvatore, Tania Giallongo e Giuseppe Sindona - quando ieri mattina (giovedì 11 ottobre) sono stati informati della cancellazione dall’albo della ditta e dell’inevitabile, e immediata, sospensione del servizio di smaltimento raccolta nel territorio comunale.Non tutte purtroppo. Ai sacchetti dell’umido oggi si sono aggiunti quelli dell’indifferenziata in calendario il venerdì e molti sono in attesa che qualcuno li raccolga. “Eppure - ha sottolineato la commissaria Tania Giallongo - molti cittadini hanno ritirato la loro spazzatura e di questo li ringraziamo”. Anche se la situazione non presenta, al momento, criticità imminenti è altrettanto chiaro che va affrontata nel più breve tempo possibile. Ed è quello che si sta facendo.“Dovrebbe essere il presidente del Tar ad adottare un provvedimento che inizialmente - precisa la Giallongo – si aspettava per stamattina ma che più probabilmente arriverà lunedì prossimo. Nel frattempo noi stiamo adottando un’ordinanza per far fronte all’emergenza. È nostra intenzione incaricare, già da oggi, una ditta che dovrebbe occuparsi dello smaltimento rifiuti per un tempo limitato, in attesa che il Tar si pronunci” - hanno concluso in coro i tre commissari.Il provvedimento d’urgenza provvisorio a cui si riferiscono i commissari riguarda l’affidamento del servizio a una ditta inserita in una white list e in grado di garantire il servizio anche per 3-4 giorni.Strada che sembra percorribile anche nel Comune di Aci Catena soprattutto per fronteggiare la pulizia delle strade in genere prevista durante il fine settimana.In base a una notizia arrivata pochissimi minuti fa, pare che il Tar potrebbe pronunciarsi sulla vicenda nel oggi pomeriggio