In concomitanza con un’attività di censimento degli immobili della zona, curata dalla Polizia Locale, nella mattinata di ieri il Questore Alberto Francini ha predisposto un’incisiva azione di controllo di tutta l’area, coordinata dal “Commissariato Centrale”. Alle operazioni hanno preso parte equipaggi del Reparto a Cavallo e della Squadra Cinofili della Questura, squadre del Reparto Mobile ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.di moderni strumenti tecnologici a disposizione delle Forze dell’Ordine; sono state elevate 49 contravvenzioni al C.d.S., con particolare attenzione alla circolazione dei veicoli sprovvisti di assicurazione R.C.A., all’uso del telefono durante la guida e al mancato uso del casco. Le sanzioni comminate ammontano a un valore di 17.586,00 euro. La Guardia di Finanza ha, inoltre, controllato diversi esercizi commerciali, contestando ulteriori sanzioni, per un totale di 4.500,00 euro per mancata emissione di scontrino fiscale.