residente a Roma, trovato in possesso di una ingente quantità di materiale pedopornografico. L’indagine trae origine da attività investigative e di monitoraggio della Rete svolte dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania, avviate a seguito di una segnalazione pervenuta dal Centro Nazionale Contrasto Pedopornografia Online.social network che era solito postare commenti a sfondo sessuale su immagini di minorenni, anche in età pre-adolescenziale. Le indagini informatiche della Polizia Postale, coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, hanno consentito non solo di identificare l’utilizzatore del profilo ma anche di risalire ad altri falsi profili, tutti a lui riconducibili, utilizzati per adescare minorenni sia italiani sia di altre nazionalità.nei confronti dell’indagato una perquisizione domiciliare e informatica, eseguita dalla Polizia Postale di Roma, nel corso della quale all’interno dei dispositivi elettronici sono stati rinvenuti centinaia di immagini e video di pedopornografia con vittime in età infantile. A seguito di tale attività, l’indagato è stato tratto in arresto per detenzione di materiale pedopornografico e condotto presso la casa Circondariale di Roma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il materiale informatico sequestrato sarà oggetto di ulteriore e approfondita analisi.