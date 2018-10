dal Tribunale di Catania, nei confronti di Pietro Severino (classe 1957), pregiudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Scalisi). Severino era stato tratto in arresto in data 11 luglio 2017, nell’ambito dell’operazione “Illegal duty”, condotta dai citati Uffici, in esecuzione di due distinte ordinanze applicative di misure cautelari, emesse iil 22 giugno 2017 ed il 29 giugno 2017 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di n.39 persone ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Scalisi), con l’aggravante di essere l’associazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle medesime, tentato omicidio, estorsione, rapina, furto, ricettazione, reati in materia di armi, danneggiamento seguito da incendio, tentati omicidi, con l’aggravante di aver commesso i fatti in nome e per conto dell’associazione di tipo mafioso denominata clan Scalisi e al fine di agevolarne le attività illecite.del pericoloso sodalizio, del ruolo apicale e della sua spiccata caratura criminale, veniva contestato il reato associativo con l’aggravante di essere capo e promotore del sodalizio. A seguito del riesame proposto dalla difesa dell'uomo, l 'ordinanza veniva annullata, per carenza dei gravi indizi per i fatti successivi a quelli già giudicati in precedenti processi. annullamento emessa dal Tribunale del Riesame di Catania in data 31 luglio 2018, la Corte di Cassazione, con sentenza del 27.12.2017, annullava la predetta ordinanza e disponeva il rinvio al Tribunale di Catania per il nuovo esame. Nel corso dell’udienza tenutasi lo scorso 4 ottobre, il P.M. ha prodotto il dispositivo della sentenza di condanna emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Catania, all’esito del giudizio abbreviato nei confronti di Severino Pietro e chiedeva la conferma dell’ordinanza impugnata.emessa in primo grado nei confronti di Severino Pietro, confermava l’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere. Espletate le formalità di rito, l'uomo, attuale reggente del clan Scalisi di Adrano costituente locale articolazione della famiglia mafiosa Laudani di Catania, è stato associato presso la casa circondariale di Siracusa - Cavadonna a disposizione dell’A.G.